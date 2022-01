Moro revela ter recebido R$ 3,6 milhões de contrato com escritório Alvarez & Marsal por 12 meses

Durante transmissão em uma rede social realizada nesta sexta-feira (28), o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Operação Lava Jato Sergio Moro revelou que recebeu US$ 45 mil por mês durante um ano de contrato com o escritório de consultoria estadunidense Alvarez & Marsal.

Segundo o G1, o escritório é responsável pela administração judicial de empreiteiras investigadas pela Lava Jato, como a Odebrecht, OAS e Galvão Engenharia. Essas empreiteiras foram alvos de investigação da Lava Jato e tiveram dirigentes condenados por Moro.

Além do valor mensal, ainda ganhou um "bônus de assinatura" de US$ 150 mil no período da consultaria. Desse número, Moro afirma ter devolvido R$ 67 mil. Considerando a soma dos valores informados pelo pré-candidato a presidência, os rendimentos de Moro na consultoria somaram cerca R$ 3,65 milhões.

A divulgação dos valores ocorreu somente após questionamento do Tribunal de Contas da União (TCU), que abriu procedimento para apurar possível conflito de interesses na relação entre o ex-juiz e o escritório.

PRÁTICAS "ILEGÍTIMAS"

O conflito de interesses está sendo investigado pelo TCU porque após Moro deixar o Ministério da Justiça, em abril de 2020, o ex-juiz da Lava Jato foi anunciado como diretor da consultoria americana de gestão de empresas Alvarez & Marsal, em novembro de 2020.

Na perspectiva do subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, Moro pode ter cometido a prática ilegítima de "revolving door", na qual um agente público migra para o setor privado na mesma área de atuação e repassa informações privilegiadas que podem beneficiar seus clientes.

Além dessa, também pode ter cometido "lawfare", que ocorre quando há uma utilização estratégica do sistema jurídico para se beneficiar.

Diante do posicionamento do MP junto ao TCU, o ministro da corte de contas Bruno Dantas determinou que o escritório Alvarez & Marsal revele tanto os serviços prestados quanto os valores pagos ao Moro.

DESLIGAMENTO DO ESCRITÓRIO

Moro deixou a Alvarez & Marsal em outubro do ano passado. Em novembro de 2021, filiou-se ao partido Podemos e foi lançado pré-candidato da legenda à Presidência da República nas eleições deste ano. O ex-ministro da Justiça relatou que não atuou em casos de conflito de interesses enquanto esteve no escritório Alvarez & Marsal.

Também acrescentou que não advogou para empresas em processos de corrupção. Segundo Moro, seu trabalho consistia em dar consultoria em políticas antissuborno, compliance e investigações corporativas internas.

Já o escritório Alvarez & Marsal declarou que o contrato firmado com Sergio Moro "obedeceu a todos os trâmites de transparência legais" e regras de compliance.