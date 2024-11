Após anúncio de rompimento, Eudoro Santana diz que houve erro 'tanto de Elmano como de Cid Gomes'

Presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana disse que houve erro tanto do governador Elmano de Freitas (PT) como do senador Cid Gomes (PSB) no recente rompimento entre os dois, que teve como estopim a sucessão na presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Eudoro afirma que o erro do governador Elmano foi "não consultar" os demais partidos da base aliada ao Governo do Ceará antes de tomar uma decisão sobre o candidato governista para substituir o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), no comando do Legislativo estadual.

O deputado estadual Fernando Santana (PT), vice-presidente da Casa, tem se movimentado para viabilizar o nome para o cargo, com o aval de Elmano de Freitas. "O PSB não foi consultado. Aliás, nenhum outro (partido) foi consultado até onde sei. Isso é uma coisa que precisa ser avaliada pelo próprio PT. (...) Não pode ser tomada uma decisão sem ouvir, sem consultar minimamente", disse.

"É um projeto maior do que todos que participam. Um projeto que tem vários atores, oito partidos, não pode ser tomada uma decisão sem ouvir, sem consultar. Em respeito aos participantes, deve ser discutido. (...) Essa decisão não pode ser pessoal, o projeto é coletivo". Eudoro Santana Presidente do PSB Ceará

Contudo, Eudoro considera que houve erro também de Cid Gomes, que anunciou rompimento com o Palácio da Abolição aos aliados no último sábado (16). "Disse (ao governador) que não se sente mais fazendo parte do grupo porque acha que existe uma concentração de decisão nas mãos das pessoas do PT", informou a deputada estadual Lia Gomes (PDT) sobre a decisão do irmão senador.

O presidente do PSB Ceará considera que a decisão de Cid Gomes foi algo da 'emoção' que 'sobe para a cabeça'. "O (erro) de Cid foi de tomar a decisão pessoal, sem ouvir os companheiros, os demais partidos, o próprio partido dele", disse. Eudoro disse que o senador telefonou para ele, após a reunião com o governador, informando que era um "problema pessoal".

A decisão deve ser discutida em reunião da Executiva estadual do PSB marcada para esta terça-feira (19), ainda sem horário definido. "Vamos conversar porque isso não pode acontecer assim", disse. "O princípio nosso, o objetivo é encontrar caminho para resolver isso".

O Diário do Nordeste contatou a assessoria do governador Elmano de Freitas e do senador Cid Gomes para saber se eles gostariam de se manifestar sobre as declarações. O espaço segue aberto.