Moro larga disputa pela presidência e decide se candidatar a deputado federal por São Paulo

O ex-juiz Sergio Moro desistiu de disputar a Presidência da República e será candidato a deputado federal pelo União Brasil em São Paulo. A filiação ao novo partido ocorreu na tarde desta quinta-feira (31) e horas depois, Moro publicou nota em redes sociais.

Moro assinou sua filiação ao partido em um hotel de São Paulo. A decisão de disputar a Câmara dos Deputados ocorreu após reunião com o deputado federal Júnior Bozzella, vice-presidente do União Brasil em São Paulo, e o grupo de Alexandre Leite, filho do presidente da Câmara Municipal Milton Leite e antigo presidente do DEM estadual.

"Moro vem para o União com a expectativa de ser um dos deputados mais votados da história do país. Daremos todas as condições para isso", disse Leite, em nota.

Pouco tempo depois do anúncio, Moro publicou nota nas redes sociais confirmando abrir mão da candidatura à presidência ao mudar de partido.

"O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única", disse.