Moraes converte prisão de Roberto Jefferson em preventiva, sem tempo determinado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, converteu de flagrante para preventiva, nesta quinta-feira (27), a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. As informações são do g1.

Na decisão, Moraes afirmou que, após ter sido verificado que Jefferson tem um vasto arsenal de armas e munição, a detenção dele é necessária para a garantia da ordem pública.

"Conforme já destacado, o preso se utilizou de armamento de alto calibre (fuzil 556), para disparar uma rajada de mais de 50 tiros, além de lançar três granadas contra a equipe da Polícia Federal. O cenário se revela ainda mais grave pois, conforme constou do auto de apreensão, foram apreendidos mais de sete mil cartuchos de munição (compatíveis com fuzis e pistolas)", escreveu o ministro.

"Essa conduta, conforme ampla jurisprudência desta Suprema Corte, revela a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública", completou Moraes.

Sem prazo determinado

A prisão preventiva não tem um prazo específico para deixar de vigorar, e a saída do ex-deputado agora depende de nova decisão judicial.

Roberto Jefferson foi preso no último domingo (23), após disparar tiros de fuzil contra policiais federais e atirar granada nos agentes. Ele é alvo de inquérito que investiga suposta organização que se articula para atacar a democracia e as instituições.