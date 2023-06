Ministros Wellington Dias e Waldez Góes vêm a Fortaleza para ação do programa Ceará Sem Fome

Os ministros de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e de Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, estarão em Fortaleza nesta sexta-feira (16) para participar da solenidade de entrega dos cartões-alimentação do programa 'Ceará Sem Fome', do Governo do Estado.

O benefício será de R$ 300 mensais e deve atender cerca de 45 mil famílias cearenses em situação de vulnerabilidade social. O valor deve ser usado, exclusivamente, para a aquisição de alimentos, e famílias de todos os municípios cearenses devem receber.

Além do auxílio, o programa estadual também prevê o apoio financeiro a cozinhas solidárias para o fornecimento de refeições diárias para famílias carentes.

A solenidade irá ocorrer no Centro de Eventos, em Fortaleza, a partir das 9 horas da manhã.