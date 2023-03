Ministro Luís Roberto Barroso está internado na UTI após passar por cirurgia de emergência

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, desde fevereiro. O político precisou passar por uma cirurgia de emergência, após enfrentar dois episódios de obstrução intestinal.

Conforme informado pelo STF, o ministro tem se recuperado de acordo com o “esperado”, e deverá deixar a UTI em breve. Barroso foi colocado na estrutura hospitalar como uma forma de facilitar a observação médica.

O político foi internado no fim do mês passado, para realizar um procedimento de fechamento de hérnia incisional, causada por uma outra operação.

Mesmo hospitalizado, Barroso chegou a participar de uma sessão do Supremo Tribunal através de uma vídeochamada, no dia 1° de março, antes de sofrer as obstruções.