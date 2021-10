Michelle Bolsonaro se veste de palhaça em lançamento de campanha em apoio ao circo

Caracterizada de palhaça, a primeira-dama Michelle Bolsonaro participou do lançamento da campanha "Respeitável Circo!" nesta quarta-feira (20). A iniciativa é voltada para artistas e produtores do setor circense e contou também com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e do secretário especial de Cultura, Mario Frias. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Na ocasião, a esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estava identificada com uma placa escrita "doutora Florinda". Conforme a publicação, na cerimônia não foram apresentados detalhes sobre o projeto, mas houve a distribuição de uma cartilha com sugestões para que gestores municipais solucionem problemas como falta de terreno para montagem de lonas.

"Lançamos uma importante campanha de valorização do circo. Uma área por muito tempo desvalorizada, por não servir ao glamour que movimentava a elite artística que monopolizava as verbas públicas da Cultura", escreveu Mario Frias nas redes sociais sobre a campanha.

Ainda conforme o gestor, "Respeitável Circo!" tem o objetivo de "resgatar a magia mística que o circo cria" na comunidade, oferecendo "a devida importância e relevância que merece".

A cartilha apresentada no evento também mencionava as dificuldades no acesso à educação e à saúde, com a inclusão de populações em situação de rua, circense e povos ciganos nômades no programa Conecte SUS.

Na ocasião ainda foi anunciado o selo Município Amigo do Circo, espécie de premiação que será dada as cidades que apoiam o setor e deve ocorrer no primeiro semestre de 2022, mas, segundo a Folha, também sem maiores detalhes.

Reações

O lançamento da campanha repercutiu nas redes sociais, dividindo os internautas. Enquanto alguns comemoraram a iniciativa, que apoia os "verdadeiros artistas", outros ironizaram o projeto.

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Foto: reprodução