Lula veio 15 vezes ao Ceará como presidente; relembre aliados na comitiva e cidades visitadas

Pela terceira vez ocupando o cargo de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca no Ceará nesta sexta-feira (12) para uma nova visita ao Estado. Até agora, o chefe do Executivo Federal já esteve no Ceará 15 vezes ao longo dos mandatos anteriores que exerceu.

Desta vez, Lula tem na agenda dois anúncios para a Educação: o Programa Escolas de Tempo Integral e o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica.

A primeira agenda será na Capital, já a segunda, na cidade de Crato. Será a primeira vez de Lula como presidente no município onde nasceu o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Ao longo dos oito anos em que foi presidente, entre 2003 e 2010, Lula foi, continuamente, aumentando a frequência de visitas ao Ceará.

Em 2003, no primeiro ano como presidente da República, o mandatário fez apenas uma visita ao Estado, escolhendo como destino Fortaleza. Em 2010, no último ano à frente do Executivo Federal, ele esteve no Ceará em três ocasiões e visitou quatro cidades.

Confira as visitas anteriores de Lula ao Ceará:

2003

28 de julho — Ao lado do então aliado Ciro Gomes e do governador, à época, Lúcio Alcântara, Lula visitou o Ceará ainda em seu primeiro ano como presidente. Ele participou de uma reunião de governadores da região Nordeste e do ato de recriação da Sudene

Legenda: Fortaleza (CE), em 28/7/2003, Lula se reúne com o governador Lúcio Alcântara e com os ministros Ciro Gomes, Anderson Adauto e Luiz Duli Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

2004

17 de março — Lula voltou ao Ceará no ano seguinte quando participou do lançamento de duas ações federais: a campanha “Cresce Nordeste” e o Programa Nacional de Saúde Bucal. Este, inclusive, foi recentemente lançado novamente em seu terceiro mandato. À época, Lula esteve em Fortaleza e em Sobral.

Legenda: Sobral (CE) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula segura um modelo de arcada dentária no lançamento do Programa Nacional de Saúde Bucal Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

2005

26 de agosto — Em Quixadá, o presidente participou do lançamento do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil. Ele também inaugurou o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar de Quixadá.

Legenda: Lula ao lado de José Pimentel, Ilário Marques, Rachel Marques, Ciro Gomes, Luizianne Lins e Lúcio Alcântara Foto: Acervo Agência Brasil

25 de novembro — No fim daquele ano, Lula retornou ao Ceará e visitou as cidades de Fortaleza e Arneiroz. No Estado, ele inaugurou um açude, assinou convênios para viabilizar o Metrofor e a Transnordestina.

2006

6 de junho — De volta ao Ceará em meados de 2006, Lula cumpriu uma série de agendas em Missão Velha e Jaguaribara. Ele visitou as obras da Transnordestina e conheceu o Complexo do Castanhão, maior reservatório do Estado.

Legenda: Lula em visita ao Castanhão Foto: Acervo Agência Brasil

2007

31 de janeiro — Um mês após iniciar o segundo mandato, o petista esteve em Crateús para inaugurar a Usina de Biodiesel. A partir dali, Lula passaria a ser acompanhado nos eventos no Ceará pelo recém-empossado governador Cid Gomes (PDT).

Legenda: Crateús (CE) - Presidente Lula visita a Usina de Biodiesel da Brasil Ecodiesel, acompanhado do governador do Ceará, Cid Gomes, e do presidente da Brasil Ecodiesel, Nelson Cortês da Silveira Foto: Ricardo Stuckert/PR

3 de julho — Em Fortaleza, Lula lançou o PAC saneamento e urbanização. Ele ainda participou da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

2008

28 de fevereiro — Ampliando as visitas ao Ceará, Lula esteve em cinco municípios ao longo daquele ano. Em uma primeira visita, cumprindo agenda em Quixadá e em Fortaleza, o petista visitou equipamentos públicos e lançou o programa Territórios da Cidadania.

Legenda: Entrevista concedida por Lula ao Diário do Nordeste em agosto de 2008 Foto: Arquivo Sistema Verdes Mares

20 de agosto — De volta ao Estado, Lula esteve em São Gonçalo do Amarante, Quixadá e Juazeiro do Norte para cumprir agenda no setor de biocombustíveis.

2009

12 de fevereiro — Pouco mais de seis meses depois, o presidente voltou a Juazeiro do Norte para sobrevoar a região onde ocorriam as obras da Transnordestina.

Legenda: Lula em visita ao Ceará acompanhado do governador Cid Gomes Foto: ANTÔNIO VICELMO/Arquivo Diário do Nordeste - 17/10/09

10 de setembro — Em Fortaleza e Sobral, Lula visitou o Residencial Patativa do Assaré, participou da inauguração de um Cuca e assinou ordens de serviço para obras de habitação. Ele também cumpriu agendas em equipamentos de educação federais.

16 de outubro — Lula visitou obras da Transposição.

Legenda: Capa do Diário do Nordeste de 17 de outubro de 2009 Foto: Arquivo Diário do Nordeste

2010

8 de junho — No último ano como presidente, Lula visitou Fortaleza em meados de 2010 para cumprir agendas na área da Educação. Ele também visitou o banco de sangue de cordão umbilical e placentário.

13 de dezembro — No fim do ano, o petista participou novamente de visitas a obras da Transnordestina.

Legenda: No fim do segundo mandato, Lula visitou o Ceará a dois dias de entregar o cargo Foto: Alex Costa/Arquivo Diário do Nordeste — 30/12/10

29 de dezembro — A dois dias de encerrar a gestão, Lula visitou Fortaleza e Caucaia. Ele esteve na cerimônia de lançamento de pedra fundamental para a instalação da Refinaria Premium II e do terminal no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.