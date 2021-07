Lula teria 46% dos votos no 1º turno e Bolsonaro 25%, aponta nova pesquisa Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 46% das intenções de voto se a eleição presidencial fosse hoje, segundo aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (9). O atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, aparece com 25% das intenções no levantamento.

Pesquisa Datafolha

Os números mostram vantagem do petista em diferentes cenários, tanto na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são informados, quanto na espontânea.

No segundo caso, Lula surge com 26% dos votos, já Bolsonaro tem 19%. O outro cenário, que considera um segundo turno entre os concorrentes, o petista tem 58% das intenções de voto, enquanto o atual presidente 31%.

Até o momento, segundo o balanço do Datafolha, os demais candidatos não conquistaram parcela considerável de eleitores. Na pesquisa espontânea, somente o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi mencionado e surgiu com 2% das intenções de voto. Enquanto isso, as pessoas que afirmaram o desejo de votar em outro nome também representaram 2%.

Segundo o Datafolha, 2.074 eleitores foram ouvidos entre quarta-feira (7) e quinta-feira (8), todos de forma presencial.

Terceiro colocado

Quando os nomes dos candidatos são citados, a pesquisa tem números muito parecidos para definir qual o terceiro colocado na disputa.

Dessa forma, Ciro Gomes aparece com 8% das intenções de voto, em terceiro lugar. João Doria (PSDB), governador de São Paulo, possui 5%, e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) aparece com 4%.

Ao todo, 10% dos entrevistados afirmaram a pretensão em votar branco, nulo ou em nenhum dos apresentados no questionário. Ainda assim, a parcela de 2% dos entrevistados disse não saber em quem votar.

No segundo turno

Até então, segundo a pesquisa, todos os cenários são desfavoráveis a Bolsonaro em possível segundo turno das eleições presidenciais em 2022.

Contra Lula, por exemplo, os números apontam disputa com 58% a 31%, com pontuação maior para o petista.

Ciro também levaria a melhor na disputa, alcançando 50% dos votos contra 34% de Bolsonaro.

E Doria também sairia vencedor, conforme a pesquisa. Nesse caso, o tucano aparece com 46% das intenções, enquanto o atual presidente tem 35%.