Lula tem 47% de intenções de voto e Bolsonaro, 28%, diz pesquisa Datafolha

O Datafolha divulgou, na noite desta quinta-feira (23), novo resultado da pesquisa para presidente nas eleições 2022. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 19 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, marcando 47% das intenções de voto no primeiro turno. Bolsonaro aparece com 28%, seguido por Ciro Gomes (PDT), com 8%.

Dez outros candidatos estão empatados tecnicamente, com 2% ou menos.

CONFIRA OS NÚMEROS:

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 28%

Ciro Gomes (PDT): 8%

André Janones (Avante) 2%

Simone Tebet (MDB): 1%

Pablo Marçal (Pros): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 1%

Branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 4%

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades nos dias 22 e 23 de junho. A margem de erro da pesquisa, contratada pela Folha e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 09088/2022, é de dois pontos para mais ou menos.

No último levantamento, realizado em 26 de maio, o cenário da pesquisa foi similar ao divulgado nesta quinta. Lula apareceu com 48% da intenção de votos, seguido de Jair Bolsonaro (PL) com 27%. Ciro Gomes, do PDT, chegou ao terceiro lugar, com 7%. Os outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto não passaram de 2% das intenções.