Lula convida brasileiros a vestirem camisa verde e amarela 'com muito orgulho' na Copa

No dia em que a seleção brasileira de futebol estreia na Copa do Mundo 2022, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou mensagem nesta quinta-feira (24) incentivando as pessoas a vestirem a camisa "com orgulho".

"Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil", escreveu.

Nos últimos anos, cores da bandeira e camiseta da seleção foram usadas por apoiadores de Jair Bolsonaro contra o PT. A partir do segundo turno das eleições, integrantes do Partido dos Trabalhadores e de partidos aliados tentaram incorporar o verde-amarelo e a cor branca nas ações de campanha de Lula.

O discurso era de que Bolsonaro e apoiadores não tinham "exclusividade" sobre os símbolos nacionais.

O Brasil estreia na competição sediada no Catar às 16h desta quinta-feira (24), em jogo contra a Sérvia.