Lula almoça com repatriados da Faixa de Gaza: 'No Brasil, vocês vão ter paz'

O presidente Lula (PT) participou, nesta segunda-feira (25), de um almoço de Natal com os recentes brasileiros repatriados e seus familiares palestinos. Eles foram resgatados da Faixa de Gaza, por meio da operação 'Voltando em Paz', e aterrissaram em Brasília no sábado (23).

Ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, ele esteve no Hotel de Trânsito na Base Aérea, localizado na capital federal, onde falou sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, iniciado em outubro.

"Não é humanamente possível concordar com o que está acontecendo na Faixa de Gaza. Não é possível tanto morte de mulheres e crianças, a destruição de todo o patrimônio construído pelo povo palestino. Eu tenho certeza que no Brasil vocês vão ter paz", disse.

Ele destacou ainda que mais de 1,5 mil brasileiros e familiares já foram resgatados da região envolvida na guerra. Além da Faixa de Gaza, também foram repatriados cidadãos que estavam em Israel e na Cisjordânia.

Resgate em Gaza

A aeronave que chegou em Brasília no último sábado trazia 16 brasileiros ou binacionais, além de 14 familiares palestinos. Todos foram resgatados da Faixa de Gaza, por meio de operação que envolve também o Egito — a fronteira deste país com Gaza é a única forma de sair do território palestino.

Este é o terceiro voo que traz ao País pessoas resgatadas da Faixa de Gaza.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse que o governo federal oferecerá todo o suporte para as famílias que estão na zona da guerra e desejarem retornar a solo brasileiro.

"O presidente reafirmou o compromisso do governo brasileiro de estar a disposição de continuar trabalhando pela paz, mas também à disposição para que todas as famílias de brasileiros e brasileiras que queiram retornar ao Brasil terão apoio do nosso governo", frisou.