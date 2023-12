Mais de 1,5 mil brasileiros e familiares foram repatriados em meio à guerra na Faixa de Gaza

A Operação Voltando em Paz, realizada pelo governo federal, já repatriou 1.555 pessoas que estavam na área de embate entre Israel e o Hamas. Neste sábado (23), chegaram mais 30 brasileiros ou familiares resgatados da Faixa de Gaza — região mais sensível do conflito e onde as negociações são mais delicadas para a diplomacia brasileira.

Até o momento, foram três voos vindos dessa região para o Brasil. Também foram realizadas repatriação de brasileiros que estavam em Israel e na região da Cisjordância desde que a guerra começou, após atentados terroristas sofridos por Israel no dia 7 de outubro.

Apenas em Israel, cerca de 2,7 mil pessoas pediram para retornar ao Brasil. A repatriação foi feita por meio de critérios de prioridade, como brasileiros sem passagens em companhias aéreas privadas, não residentes, gestantes, idosos, mulheres e crianças.

Enquanto a repatriação dos brasileiros que estavam em Israel começou poucos dias depois do início da guerra, os primeiros repatriados da Faixa de Gaza chegaram ao Brasil apenas em novembro. Isto porque houve dificuldade para quem estava na região poder deixar o território palestino por meio de Rafah, que fica na fronteira com o Egito.

Cada lista de repatriados precisa ser aprovada por autoridades de Israel, do Egito e da Palestina, em um trabalho protagonizado pelas equipes das embaixadas brasileiras em Tel Aviv (Israel) e no Cairo (Egito) e pela representação em Ramala (Palestina). No total, foram 141 brasileiros e familiares palestinos resgatados de Gaza.

Segundo levantamento da representação brasileira em Ramala, ainda há 23 aguardando aprovação das autoridades para poderem cruzar a fronteira.

Desde o início do conflito no Oriente Médio, este é o 12º voo de repatriação coordenado pelo governo federal. O total de 1.555 pessoas resgatadas inclui brasileiros e familiares que estavam na região do conflito. As escalas trouxeram também 53 animais domésticos.

A aeronave que trouxe de volta brasileiros e parentes, levou até Cairo 150 equipamentos para a purificação de água — a falta de água potável tem sido um dos principais problemas enfrentados por palestinos. Essa e a quarta doação feita pelo Brasil.

Foram doados, anteriormente, outros 40 purificadores de água, cerca de 12,5 toneladas de alimentos e kits de saúde contendo medicamentos e insumos, como anti-inflamatórios e analgésicos, com capacidade para atender 3 mil pessoas.