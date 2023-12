Conselho de Segurança da ONU 'exige' entrada de ajuda humanitária em Gaza em 'larga escala'

O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, nesta sexta-feira (22), uma resolução "exigindo" que todas as partes no conflito Israel-Hamas permitam a "entrega segura e desimpedida de assistência humanitária em grande escala". A aprovação ocorreu após diversas reuniões do conselho na expectativa para a votação.

Rússia e Estados Unidos, países que poderiam ter vetado a medida já bastante adiada no órgão, abstiveram-se, o que significa que o texto foi aprovado com 13 votos a favor, do total de 15 membros permanentes.

Anteriormente, o Conselho já havia alertado que a guerra entre Israel e Hamas está arrastando a população palestina para um cenário de fome.

A guerra teve início no último dia 7 de outubro, quando combatentes do Hamas invadiram o território israelense e mataram quase 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em informações divulgadas pelas autoridades israelenses.

Em meio ao confronto, Israel prometeu "aniquilar" o grupo islamista e iniciou os bombardeios incessantes contra Gaza. Uma ofensiva terrestre, com um balanço de mais de 20.000 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, foi apontada pelo Hamas, que governa o território.