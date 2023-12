Ataque em Universidade de Praga, na República Tcheca, deixa mortos e feridos

A polícia da República Theca anunciou, nesta quinta-feira (21), que um homem armado matou 10 pessoas em um edifício universitário no centro da capital do país, Praga, antes de ser "eliminado".

"O homem armado foi eliminado! O edifício está sendo evacuado neste momento, e há vários mortos e dezenas de feridos no local", informou a polícia na rede social X (antigo Twitter).

Conforme a imprensa tcheca, os disparos aconteceram na Faculdade de Arte. Professores e alunos receberam ordem para se trancarem nas salas, enquanto a polícia intervinha.

Legenda: Polícia informou em rede social que atirador fo morto Foto: Reprodução/X

O canal privado Nova TV noticiou uma explosão e que havia um homem armado no telhado do prédio, no centro histórico de Praga.

Em declaração à televisão pública, o ministro do Interior, Vit Rakusan, disse que "não se confirmou a presença de nenhum outro atirador". Ele pediu à população que seguisse as instruções da polícia, que isolou a área e solicitou aos moradores que permaneçam em casa.