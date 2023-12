Ruby Franke, youtuber famosa por dar conselhos sobre maternidade, confessa abuso infantil

Ruby Franke, influenciadora norte-americana mãe de seis filhos, se declarou culpada de abuso infantil. A youtuber ficou conhecida nas redes sociais por mostrar rotina da família e dar dicas sobre maternidade por meio do canal 8 Passengers, onde publicava detalhes da conduta dura com os filhos.

A mulher foi detida em agosto deste ano, quando recebeu seis acusações de abuso infantil em Utah, nos Estados Unidos. Quatro das acusações foram admitidas, e a sócia dela, Jodi Nan Hildebrandt, também segue presa.

Veja também

A investigação do caso teve início quando um dos filhos de Ruby Franke escapou pela janela de casa para pedir ajuda a um vizinho. Na ocasião, o menino foi levado ao hospital, diagnosticado com desnutrição severa e cheio de marcas de agressões.

"Com o meu mais profundo pesar e tristeza pela minha família e pelos meus filhos, sou culpada", disse Ruby Franke no tribunal, diante de um acordo de confissão. A leitura da sentença está marcada para o dia 20 de fevereiro, e o acordo prevê que Ruby seja declarada como culpada por quatro acusações de abuso.

Sócia em casa

Os abusos citados no processo são detalhados entre o dia 22 de maio e 30 de agosto, época em que as crianças estiveram sob supervisão dela e de Jodi. A mulher está divorciada do pai das crianças, Kevin Franke, há cerca de 13 meses.

Nesse período, a acusação aponta que Ruby teria forçado a cabeça do filho mais novo debaixo d'água, sufocando-o com as mãos e chutando-o com uma bota. Além disso, também teria negado comida à filha, fazendo-a correr descalça em estradas de terra como punição, ação que gerou uma série de queimaduras graves.

Conforme a lei de Utah, o abuso infantil agravado em segundo grau pode ser acusado se a pessoa infringir ferimentos graves a uma criança ou permitir que outra pessoa o faça contra os próprios filhos. Cada acusação pode resultar em pena de 1 a 15 anos de prisão.

Enquanto isso, Kevin Franke, pai das crianças, negou, por meio do advogado, que tenha auxiliado no abuso dos filhos. Segundo ele, a culpa da situação seria de Jodi Hildebrandt, que o teria manipulado e "destruído sua família"