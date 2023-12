Garoto que estava desaparecido na França diz 'estar feliz por voltar' para casa

O garoto britânico, que foi encontrado na França após ficar seis anos desaparecido, declarou que está "feliz por estar em casa no Natal”. Alex Batty, de 17 anos, retornou ao Reino Unido no último sábado (16).

A declaração foi dada a jornalistas nesta segunda (18), segundo o jornal britânico The Independent. O garoto desapareceu aos 11 anos durante férias na Espanha e foi encontrado no último dia 13 em uma montanha na França.

Desaparecimento

Alex Batty revelou que foi levado pela própria mãe e pelo avô para viver em uma "comunidade alternativa" que mudava de localização periodicamente. Ele tinha 11 anos quando viajou com eles para a Espanha e nunca mais retornou para o Reino Unido. Quem tinha a guarda legal do menino era a avó, Susan Caruana.

À época do desaparecimento, ela disse que a mãe de Alex, Melanie Batty, e o avô, David Batty, não gostavam que ele fosse à escola e sempre falavam em buscar estilos de vida alternativos. No dia que era previsto para o retorno deles da Espanha em 2017, Susan disse que recebeu um vídeo onde Melanie, David e Alex explicavam que não voltariam e que "estavam felizes". A avó ficou preocupada e, desde então, esperava que recebesse notícias sobre o neto.

Como Alex Batty foi encontrado

Ele caminhava na região de Pirineus, sob chuva, com um mochila e um skate quando o estudante e entregador Fabien Accidini o avistou e ofereceu carona. De acordo com BBC, o garoto contou a história durante uma viagem de três horas de carro, e o foi convencido a procurar as autoridades.

Alex foi encaminhado para uma delegacia de polícia em Revel, no sul da França. Ele informou sua identidade aos agentes, e as autoridades confirmaram com a embaixada do Reino Unido.

Em entrevista ao jornal francês Le Depeche, o jovem que encontrou Alex disse que ele parece calmo, mas inicialmente tentou esconder seu nome. Ele aparentou estar saudável e informou que nunca foi maltratado e só queria voltar para sua avó em Oldham, no Reino Unido.

"Ele disse que vivia numa espécie de comunidade itinerante. Não estava sob nenhuma coação, mas disse que achava a mãe um pouco estranha e decidiu que não queria esse tipo de vida, e que queria definir seu próprio caminho", disse o jovem estudante.

Segundo Fabien, Alex contou que chegou a ver em uma casa luxuosa na Espanha com outras 10 pessoas. O grupo se mudou para a França em 2021, e no fim de semana passada ele resolveu deixá-los.