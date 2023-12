Terremoto na China deixa pelo menos 118 mortos; sobreviventes fogem em meio a temperaturas negativas

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o noroeste da China, nessa segunda-feira (18), de acordo com informações da agência estatal Xinhua. Devastando inúmeras residências e prédios comerciais, o tremor deixou, pelo menos, 118 mortos e obrigou milhares de pessoas a retirar-se de suas casas em meio a um clima congelante, com temperaturas abaixo de zero.

Ainda conforme a agência, o abalo sísmico ocorreu por volta das 23h59 (12h59 no horário de Brasília) e teve, como epicentro, a cidade de Lanzhou, na província de Gansu. O tremor foi tão intenso que pôde ser sentido na histórica cidade de Xi’an, capital da província vizinha, Shaanxi.

Assustados, milhares de moradores decidiram sair de casa e enfrentar o frio congelante ao sentir o tremor. “Estava com muito medo. Olhe como as minhas mãos e pernas estão tremendo [...] Eu saí correndo de casa, a terra da montanha cedeu e caiu no teto”, afirmou uma jovem ao jornal estatal Diário do Povo.

Em imagens exibidas pela emissora local CCTV, habitantes do noroeste chinês aparecem aquecendo-se em fogueiras, enquanto agentes de resgate montam tendas e vasculham os escombros em busca de sobreviventes. Segundo a rede de televisão, mais de 1,4 mil bombeiros e socorristas foram enviados à área do desastre, e outros 1,6 mil permanecem de sobreaviso.

Em meio ao caos, algumas localidades ainda sofreram cortes nos serviços de energia elétrica e água, informou a agência estatal Xinhua.

O abalo sísmico já é considerado o terremoto maior número de vítimas no país desde 2014, quando outro tremor, de magnitude 5,4, vitimou mais de 600 pessoas na província de Yunnan, na região sudoeste do país.

ABALOS FREQUENTES

Apesar de assustadores, os terremotos são considerados comuns na China. Em agosto, por exemplo, um abalo sísmico de magnitude 5,4 atingiu o leste do país, derrubando dezenas de prédios e deixando 20 feridos. No ano passado, quase 100 pessoas faleceram após um tremor de magnitude 6,6 atingir a província de Sichuan.

Quinze anos atrás, em 2008, um terremoto de magnitude 7,9 deixou 87 mil chineses mortos ou desaparecidos.