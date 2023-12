Coreia do Norte dispara míssil balístico com alcance para atingir os EUA

A Coreia do Norte lançou, nesta segunda-feira (18), um míssil balístico de longo alcance com potencial de atingir o território dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelas forças de segurança dos governos da Coreia do Sul e o Japão. O disparo aumenta o número recorde de testes armamentistas de Pyongyang em 2023.

O novo "tiro" aconteceu após o lançamento de um míssil de menor alcance no domingo, e poucos dias depois de uma troca de advertências entre Coreia do Norte e os aliados Estados Unidos e Coreia do Sul contra ataques nucleares.