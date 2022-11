Live PontoPoder: transições para governos Lula e Elmano, e eleição na Câmara de Fortaleza

Jornalistas do Diário do Nordeste analisam, a partir das 17h desta quinta-feira (10), os primeiros passos de transição do Governo Izolda Cela (sem partido) para o Governo Elmano de Freitas (PT), no Ceará.

Nacionalmente, os jornalistas comentam sobre a transição do Governo Federal, do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A disputa pela presidência da Câmara de Fortaleza também entra em pauta no programa.

Os colunistas do PontoPoder Wagner Mendes, Inácio Aguiar e William Santos, além do repórter de Política, Felipe Azevedo, irão comentar o assunto.

Nesta semana, o governador eleito Elmano de Freitas participou da primeira reunião com os seis nomes indicados por ele e pela governadora Izolda Cela.

Os colunistas também vão comentar sobre os trabalhos de transição para o presidente eleito Lula, que está em Brasília desde o início da semana para conversar com chefes de poderes e parlamentares.

Durante a live, Fortaleza também estará em foco. A disputa pela presidência da Casa promete colocar frente a frente aliados do atual prefeito, José Sarto (PDT), e aliados do senador eleito Camilo Santana (PT).

