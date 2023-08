Live PontoPoder: Evandro Leitão fala sobre futuro no PDT, eleições 2024 e CPI da Enel

Citado com frequência como um dos nomes que pode disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), é o entrevistado da live do PontoPoder desta quinta-feira (10).

Na conversa, o pedetista relembra o racha entre PT e PDT nas eleições de 2022, em que - apesar de pedetista - esteve no palanque de comemoração da vitória do petista Elmano de Freitas ainda no 1º turno. Forte aliado do governador e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), Leitão também traça as perspectivas para a eleição do próximo ano.

Além disso, o deputado fala sobre a instalação da CPI da Enel na Assembleia Legislativa, com o objetivo de investigar denúncias sobre o serviço prestado pela distribuidora de energia e que foi instalada nesta quinta (10).

Quem conduz a conversa são os editores e colunistas de Política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

A live do PontoPoder vai ao ar no Youtube do Diário do Nordeste, a partir das 17 horas. A edição é reprisada na sexta-feira, às 21 horas, na TV Diário e Verdinha.

