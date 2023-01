Lideranças políticas internacionais repudiam invasões e ataques em Brasília neste domingo (8)

As manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que acontecem em Brasília, neste domingo (8), tomaram repercussão internacional. Lideranças políticas de diversos países repudiaram os atos e prestaram apoio ao atual governo brasileiro.

Pedro Sánchez, presidente da Espanha, disse condenar os ataques e pediu retorno imediato à normalidade democrática.

VEJA ABAIXO OUTROS POSICIONAMENTOS:

Gabriel Boric, presidente do Chile

"Ataque inaceitável aos três poderes do Estado brasileiro pelos bolsonaristas. O governo brasileiro tem todo o nosso apoio diante desse covarde e vil ataque à democracia."

Gustavo Petro, presidente da Colômbia

"Toda minha solidariedade a Lula e ao povo do Brasil. O fascismo decide atacar. As direitas não têm conseguido manter o pacto de não-violência. É hora urgente da reunião da OEA se ela quiser seguir viva como instituição e aplicar a carta democrática.

Luis Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA)

"Condenamos o ataque às instituições em Brasília, que constitui uma ação condenável e um ataque direto à democracia. Essas ações são indesculpáveis e de natureza fascista."

REGISTROS

A maioria dos participantes do ato estava com bandeiras do Brasil e camisas da seleção brasileira de futebol. Alguns deles usavam pedaços de pau e pedras para depredar patrimônio público nas invasões.

Foto: Reprodução

Policiais militares ainda tentaram conter os manifestantes com spray de pimenta, mas não tiveram sucesso e os grupos conseguiram avançar, inicialmente contra a área de contenção que cercava o Congresso. Parte do grupo também invadiu o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, e o plenário do STF.

A Polícia também chegou a usar bombas de efeito moral para conter os protestantes.