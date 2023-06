Lia Gomes defende Cid na presidência do PDT e faz paralelo com PT: 'buscar convivência harmônica'

A deputada estadual Lia Gomes (PDT) defendeu a investida do senador Cid Gomes na presidência estadual do PDT, atualmente ocupada pelo deputado federal André Figueiredo. Para ela, é "justíssimo" que o irmão pleiteie a posição, já que, em sua avaliação, ele seria capaz de restabelecer uma "convivência harmônica" na legenda.

"Como Cid é o quadro principal do partido, o que ocupa um cargo de maior relevância aqui no nosso Estado e do nosso partido, é muito justa a reivindicação dele, e, para nós, seria muito bom, porque ele tem mais tempo para se dedicar e para fortalecer o PDT nesse momento difícil que a gente está passando", disse.

No comando do PDT Ceará, Figueiredo também acumula a presidência nacional do partido provisoriamente e a liderança do bloco pedetista na Câmara Federal. Nas últimas semanas, nomes da legenda mais ligados a Cid têm reclamado da baixa gerência do deputado nas decisões internas, apontando-o como um dos responsáveis pelo rompimento com o PT no ano passado.

União do partido

O racha desencadeou uma crise interna que dura até hoje, com o partido dividido na Câmara Municipal de Fortaleza e na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Na análise de Lia, assim como parte do diretório, com Cid na presidência, os atritos poderiam ser pacificados.

Lia Gomes (PDT) Deputada estadual Tentar unificar não sei se seria possível, mas tentar manter o partido mais unido… Por exemplo, o PT já experimentou, sempre teve correntes (diferentes) dentro, né? A gente vai buscar essa convivência harmônica dentro do partido para que o partido não perca força

A disputa ainda velada pelo comando do PDT-CE deve ser decidida ainda neste ano, quando o mandato de Figueiredo será finalizado. Não há impedimento formal, até o momento, a uma recondução, mas ele ainda não tratou publicamente sobre o assunto.

Essa definição deve dar o tom das eleições em Fortaleza no próximo ano, já que o prefeito José Sarto (PDT) deve tentar reeleição, mas é rejeitado pela ala ligada a Cid.