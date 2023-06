Justiça Eleitoral rejeita pedido de cassação contra deputado estadual Sérgio Aguiar

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou, nesta terça-feira (20), representação do Ministério Público Eleitoral que pedia a perda de mandato do deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT) por suspeita de conduta vedada a agente público. A decisão foi unânime na Corte.

O pedido feito pela promotoria eleitoral fazia referência à inauguração de rodovia no município de Palhano com "distribuição de bens e serviços custeados pela Prefeitura" que teria como objetivo fazer "uso promocional em favor de Sérgio Aguiar" no período da campanha eleitoral de 2022, quando ele era candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa.

Em maio, a Justiça Eleitoral já havia votado pela manutenção do mandato de Sérgio Aguiar após outra ação, dessa vez por suspeita de abuso de poder político e econômico durante a disputa eleitoral do ano passado.

Na época, a denúncia pedia a cassação e inelegibilidade dele e de três prefeitos cearenses - das cidades de Camocim, Barroquinha e Martinópole - que também teria participado da conduta ilícita. Contudo, a representação também foi rejeitada por unanimidade pelo Pleno do TRE-CE.