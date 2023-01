Justiça determina bloqueio de R$ 6,5 milhões de suspeitos de financiar atos no DF após pedido da AGU

Após pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), o juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Federal de Brasília, determinou o bloqueio de R$ 6,5 milhões de 59 suspeitos de financiarem os atos de terrorismo na Esplanada dos Ministérios do último domingo (8). As informações são do jornal O Globo.

O jurídico do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alega que os valores devem ser usados para realizar reparos aos danos materiais causados pelos terroristas na praça dos Três Poderes, em Brasília.

A Advocacia-Geral da União (AGU) havia pedido à Justiça Federal do Distrito Federal o bloqueio de bens de 52 pessoas e sete empresas suspeitas, registradas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como contratantes de ônibus responsáveis por transportar milhares de manifestantes de todo o Brasil até à Capital federal.

VALORES MAIORES