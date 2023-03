Júlio César Filho é eleito presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia

Um dia após o anúncio da composição das comissões da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), a de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) elegeu seu novo presidente. Trata-se de Júlio César Filho (PT), que vai dividir o comando do colegiado com o vice De Assis Diniz (PT).

Integram o grupo, ainda, os deputados Alysson Aguiar (PCdoB), Romeu Aldigueri (PDT), Bruno Pedrosa (PDT), Marcos Sobreira (PDT), Carmelo Neto (PL), Felipe Mota (PDT) e Leonardo Pinheiro (PP).

Os suplentes são Larissa Gaspar (PT), Messias Dias (PT), Nizo Costa (PT), Queiroz Filho (PDT), Guilherme Landim (PDT), Jeová Mota (PDT), Dra. Silvana (PL), Sargento Reginauro (União) e Agenor Neto (MDB).

Trabalhos na comissão

De acordo com o presidente da CCJ, o objetivo para os próximos anos é analisar de forma célere as proposições vindas dos deputados, do Executivo e do Judiciário, a fim de "liberar o quanto antes" as matérias para que as discussões seguintes sigam no sentido de melhorá-las.

O processo, diz ele, deve ser "sadio entre os pares que foram indicados pelas lideranças partidárias". A distribuição de legendas nas cadeiras titulares e suplentes está balanceada.

O deputado afirma que adotará postura isonômica, a fim de obedecer essa proporcionalidade nas discussões e na distribuição de matérias para relatoria dos demais membros.

Outras definições

Os presidentes e vices das comissões de Seguridade Social e Saúde e de Viação, Transportes e Desenvolvimento Urbano também foram definidos. Foram eleitos Guilherme Landim (PDT) e Alysson Aguiar (PCdoB), respectivamente, para o primeiro colegiado e Antônio Henrique (PDT) e Lucinildo Frota (PMN), nessa ordem, para o segundo.

O mesmo ocorreu com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, que conta com Renato Roseno (Psol) como presidente e Larissa Gaspar (PT) como vice.