Julgamento de Bolsonaro pelo TSE: acompanhe a sessão ao vivo

O julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível é retomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na noite desta terça-feira (27). A análise começa com o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves.

Vice da chapa do antigo chefe de Estado durante as eleições de 2022, Walter Braga Netto, também é alvo da ação. É possível acompanhar o julgamento ao vivo.

ACOMPANHE AO VIVO

O julgamento investiga os ataques realizados por Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião realizada com embaixadores, no Palácio da Alvorada, em Brasília, no dia 18 de julho do ano passado. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) é autor da ação e acusa a chapa do antigo presidente de abuso do poder político e dos meios de comunicação.

Início do julgamento

No primeiro dia de sessão, na última quinta-feira (22), ocorreu a leitura do relatório do corregedor-geral eleitoral, Benedito Gonçalves. Durante duas horas, Benedito Gonçalves lembrou o andamento da ação e disse que foram analisados 682 documentos.

O ministro destacou que Bolsonaro não tinha embasamento em provas para afirmar que as urnas poderiam ser fraudadas. Além disso, segundo o relator, o ex-presidente ainda fez uso indevido da máquina pública por transmitir a reunião pela TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e realizá-la no Palácio da Alvorada.

O relator disse ainda que a divulgação de inverdades sobre a lisura dos resultados das eleições pode ter impulsionado os atos de 8 de janeiro.

Defesa de Bolsonaro

Durante a sessão, a defesa do ex-presidente Bolsonaro defendeu a rejeição da ação. Na sustentação, o advogado Tarcísio Vieira de Carvalho disse que a reunião ocorreu antes do período eleitoral, em 18 de julho, quando Bolsonaro não era candidato oficial às eleições de 2022.