Juiz Jaime Medeiros é eleito desembargador do TJCE

O juiz Jaime Medeiros Neto foi eleito nesta quinta-feira (15) como desembargador do Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A eleição ocorreu em sessão híbrida e seguiu critério de merecimento.

A vaga surgiu com a aposentadoria da desembargadora Maria das Graças Almeida de Quental, ocorrida em 15 de fevereiro. Onze juízas e seis juízes disputaram o cargo.

Dos 52 desembargadores aptos, apenas cinco não participaram da sessão e uma desembargadora se declarou impedida. Jaime Medeiros somou 99,33 pontos na eleição.

Os juízes Paulo de Tarso Pires Nogueira (99,61), José Krentel Ferreira Filho (96,10), Maria Marleide Maciel Mendes (95,68) e Rosa Mendonça (95,64) foram os outros mais votados.

Essa é a segunda eleição para desembargador do TJCE realizada em 2023. Jaime já havia aparecido duas vezes entre os três mais votados em eleições por merecimento.

O TJCE tem 53 desembargadores, sendo 42 juízes de carreira e 11 que ingressaram pelo Quinto Constitucional. O desembargador é o juiz da Segunda Instância - responsável por casos em que a decisão de primeira instância é contestada.

Saiba quem é o juiz

Francisco Jaime Medeiros Neto, de 57 anos, é juiz titular da 4ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza. Bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), o magistrado ingressou no magistério em 7 de abril de 1992.

Jaime Medeiros assumiu a 1ª Vara de Iguatu em 1994 e foi promovido para a 3ª Vara de Juazeiro do Norte no mesmo ano. Em 2002, passou para a 4ª Vara da Infância e Juventude de Fortaleza.

O juiz atuou em diversas ocasiões como juiz convocado do TJSE e foi auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça entre 2021 e 2013. Ele também atuou como relator titular da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional do Ceará (Cejai).