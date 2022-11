João Amoêdo anuncia desfiliação do Novo, partido que ajudou a fundar em 2011

O empresário João Amoêdo anunciou desfiliação do partido Novo em postagem no Twitter, na noite desta sexta-feira (25). Em uma publicação nas redes sociais, declarou que o partido, pelo qual trabalhou por mais de 10 anos, "não existe mais".

"Hoje, com muito pesar, me desfilio do partido que fundei, financiei e para o qual trabalhei desde 2010", disse o candidato à Presidência da República em 2018.

João Amoêdo Candidato à Presidência da República em 2018 "Infelizmente, o Novo, fundado em 2011 e pelo qual trabalhamos por mais de 10 anos, não existe mais".

Voto ao Lula

Amoêdo, fundador do partido Novo, declarou voto em Lula no segundo turno das eleições deste ano. A afirmação aconteceu após ele sinalizar que anularia o voto, ter criticado o petista e declarado apoio a Bolsonaro no segundo turno de 2018.

"Os fatos, a história recente e o resultado do primeiro turno, que fortaleceram a base de apoio de Bolsonaro, me levam à conclusão de que o atual presidente apresenta um risco substancialmente maior", disse Amoêdo, por escrito, ao jornal Folha de São Paulo.

O político previu críticas à declaração de voto dentro do Novo, mas disse, na época, que a liberdade de expressão era um dos princípios do partido.

Entre os riscos que o fez desistir do voto nulo, ele citou a declaração de Bolsonaro sobre alterar a composição do Supremo Tribunal Federal 9STF).