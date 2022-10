Janones acusa governo de propor reduzir valor do salário e aposentadorias; Paulo Guedes nega

O deputado federal André Janones (Avante) acusou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) de fazer proposta para redução do valor do salário mínimo, de aposentadorias, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de pensões. As acusações, no entanto, foram rebatidas pelo ministro da Economia Paulo Guedes.

A informação foi veiculada por Janones em uma live, transmitida na quinta-feira (20), em frente ao Ministério da Economia. Segundo ele, que aparentava estar deixando o prédio, o ministro Paulo Guedes, titular da pasta, teria comunicado as reduções e a medida começaria a valer a partir de 2023.

"Estou com os documentos aqui nas mãos. Não é fake news, não é notícia falsa. Paulo Guedes acaba de anunciar que os benefícios sociais não serão mais reajustados pelo índice da inflação. Denunciem isso para o país inteiro", disse Janones.

Logo em seguida, o político informou que o salário seria reduzido para R$ 1.094, caso a medida já estivesse em vigor. Além disso, pediu para que aposentados compartilhassem o conteúdo no WhatsApp.

Paulo Guedes nega

Em contrapartida, o ministro Paulo Guedes desmentiu a informação. Segundo ele, que concedeu entrevista ao portal O Antagonista, uma solicitação teria sido feita para que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), retirasse o conteúdo do ar.

"Nem durante a pandemia o governo deixou de reajustar o salário mínimo e as aposentadorias", alegou Paulo Guedes no posicionamento.