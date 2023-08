Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente, é alvo de mandado de busca e apreensão pela PCDF

Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de operação "Nexum" da Polícia Civil do Distrito Federal, na manhã desta quinta-feira (24). Além dele, outras duas pessoas são suspeitas de crimes de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão em Brasília e também em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

No DF, as ordens foram cumpridas em Águas Claras e no Sudoeste, em desfavor do alvo principal e dois comparsas, sendo um deles um “testa de ferro” usado pelo grupo para figurar como proprietário das empresas e, ainda, na Asa Sul, em um mesmo endereço em que estão registradas uma empresa vinculada ao principal investigado e outra vinculada a um dos demais envolvidos