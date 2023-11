Jade Romero positiva para a Covid-19 e manterá agenda remota de trabalho

A vice-governadora do Ceará e governadora em exercício, Jade Romero (MDB), positivou para a Covid-19. O anúncio foi feito pela gestora em suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (30).

Na ausência do governador Elmano de Freitas (PT), que viajou para Dubai, nos Emirados Árabes, para acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Cop28), Jade é quem está à frente do Estado atualmente.

"Informo aos cearenses que testei positivo para a Covid. Graças à vacina, estou apenas com sintomas leves", tranquilizou a vice. Ela disse ainda que irá manter agenda remota de trabalho até se recuperar totalmente.

"Aproveito para reforçar a importância da vacinação. Quem ainda não tomou a dose da bivalente, deve procurar um posto de saúde em seu município", completou Romero.

Alta de casos de Covid-19

O diagnóstico da vice-governadora vem na esteira de um aumento do número de casos confirmados de Covid-19 no Ceará.

Na última semana, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde, entre os dias 19 e 25 de novembro, 716 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus.