Homenagem a prefeitos do Ceará indica apadrinhamentos e alianças com deputados em 2022

Uma premiação de prefeitos e prefeitas cearenses na noite da segunda-feira (22), em Fortaleza, expôs apadrinhamentos políticos e possíveis alianças em 2022. No evento, a maioria dos gestores premiados subiu ao palco ao lado de deputados estaduais e federais e de outros apoiadores, com senadores.

Na homenagem, o prêmio Destaque Político 2021, são destacadas 37 cidades, escolhidas a partir de um júri composto por 51 entidades, comunicadores, personagens municipalistas, além de votos virtuais. A apuração dos votos foi aberta ao público na Assembleia Legislativa do Ceará.

No dia seguinte à premiação, os registros do evento nas redes sociais sinalizam as relações políticas e as orientações partidárias dos gestores.

O líder de apadrinhamento foi o deputado federal Domingos Neto (PSD). Ele esteve ao lado dos prefeitos de Orós, Zé Rubens; de Piquet Carneiro, Bismarck Barros Bezerra, de Quixadá, Ricardo Silveira; de Jijoca de Jericoacoara, Lindbergh Martins; de Várzea Alegre, Zé Helder; de Icó, Laís Nunes; e de Tauá, Patrícia Aguiar - mãe do parlamentar.

A parcerias entre deputados e prefeitos são importantes tanto no que diz respeito ao envio de recursos federais e estaduais, como em relação ao apoio em eleições tanto municipais como estaduais.

Alguns prefeitos dividiram a atenção entre federais. Foi o caso do prefeito de Umirim, Felipe Uchoa Sales, ao lado de Domingos Neto e do deputado Moses Rodrigues (MDB); e do gestor de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelo, que fez registros tanto com Domingos como com o deputado Capitão Wagner (Pros).

O deputado federal Robério Monteiro (PDT) também foi figura presente ao lado de prefeitos. Além da esposa, a prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro, e do irmão, o prefeito de Itarema, Elizeu Monteiro; ele esteve com os prefeitos de Chorozinho, Dr. Júnior; e de Granja, Juliana Aldigueri.

"Agradeço ao nosso dep. federal Robério Monteiro, sempre atuante em Brasília na busca de recursos pro povo granjense", escreveu a prefeita de Granja sobre a premiação. Ela é sobrinha do deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), que também estava no evento.

Outro apadrinhamento de peso foi do casal Genecias Noronha e Aderlânia Noronha, respectivamente, deputado federal e deputada estadual. Ambos estiveram juntos aos prefeitos Régis Carneiro, de Boa Viagem; Edinho Nobre, de Banabuiu; e Rômulo Noronha, de Parambu, sobrinho de ambos.

O deputado federal André Figueiredo (PDT) esteve ao lado do prefeito de Aracoiaba, Thiago Campelo, e da prefeita de Guaramiranga, Roberlânia Ferreira.

Já o deputado Mauro Filho (PDT) comemorou a premiação do filho, o prefeito de Redenção, Davi Benevides; e do prefeito do Crato, Zé Ailton.

A prefeita de Camocim, Betinha Magalhães, posou ao lado do deputado federal Leônidas Cristino e do estadual Sérgio Aguiar. Ela foi o nome indicado pela ex-prefeita de Camocim, Mônica Aguiar, esposa do deputado estadual.

Do PL, o deputado Júnior Mano esteve ao lado dos correligionários Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz, e Paulo César Feitosa, de Itaitinga. Outro homenageado do partido foi o presidente da sigla e prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves.

Também estiveram no evento, ao lado de alguns prefeitos, o senador Cid Gomes (PDT) e o ex-senador Eunício Oliveira (MDB).