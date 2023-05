General Amaro assume comando do GSI, anuncia Lula

O general Marcos Antônio Amaro dos Santos irá assumir o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), segundo anúncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião nesta quarta-feira (3). As informações são do portal g1.

A oficialização do novo comando foi divulgada durante encontro com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e o general Amaro, nome já conhecido por atuar na segurança de Dilma Rousseff e comandar a Casa Militar da ex-presidente.

O nome de Amaro também deve ser anunciado durante almoço com o Alto Comando do Exército, que acontece no início da tarde desta quarta-feira.

Antigo comando do GSI

O GSI era comandado pelo general Gonçalves Dias, que pediu demissão após serem divulgadas imagens em que ele aparece circulando entre golpistas que tomaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Outros militares do Gabinete de Segurança Institucional também estão envolvidos nos atos, flagrados por câmeras de segurança do Planalto.

No vídeo, aparece outro servidor da pasta, que conversa com os invasores e chega a oferecer água para eles.

O gabinete passa por uma reestruturação desde que foi comandado interinamente por Ricardo Cappelli. O novo plano será apresentado a Lula. Cappelli chegou a exonerar pelo menos 87 servidores do gabinete durante o período no GSI.

O QUE É GSI?

O GSI é o órgão responsável pela segurança do presidente da República e do patrimônio da Presidência.