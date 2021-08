Fala de Bolsonaro sobre Bruno Covas revela "menosprezo à vida humana", diz Tasso

O senador Tasso Jereissati (PSDB) repudiou, nesta quarta-feira (4), a fala do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) a respeito do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

O cearense afirmou que o comportamento do presidente demonstra "falta de sensibilidade e decoro", além de representar "desprezo pela vida humana, a dor e ao sofrimento dos familiares e à memória de quem já faleceu".

Bolsonaro

Na última segunda-feira (2), Bolsonaro ironizou o paulista, se referindo a Covas como o "outro, que morreu" e afirmando que ele "fechou São Paulo e foi assistir a Palmeiras e Santos no Maracanã". Bruno Covas faleceu em maio em decorrência de um câncer.

Reação de Tomás Covas

O filho de Bruno Covas, Tomás Covas, reagiu: "Uma tristeza as agressões vazias do presidente contra meu pai. Não é certo atacar quem não está mais aqui para se defender. Meu pai sempre foi um homem sério e fez questão de me levar ao Maracanã no fim da sua vida para curtirmos seus últimos momentos juntos".

Em publicação nas redes sociais, Tasso repudiou o discurso do presidente e aproveitou para elogiar o ex-prefeito de São Paulo. "Um jovem líder que tinha, entre outras qualidades, um intenso amor pelo próximo", disse.

Confira a publicação do senador na íntegra: