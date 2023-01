Ex-secretário de Cultura do Ceará, Fabiano Piúba irá comandar secretaria no Ministério da Cultura

Secretário de Cultura durante as gestões de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido), Fernando Piúba irá comandar a Secretaria-Executiva de Formação, Livro e Leitura, vinculada ao Ministério da Cultura.

O cearense foi anunciado nesta segunda-feira (2) durante a posse da nova titular da pasta, Margareth Menezes.

A secretaria-executiva foi criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no decreto de recriação do Ministério da Cultura, publicado no dia 1º de janeiro.

Ela será dividida em duas diretorias: a de Educação e Formação Artística e a do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas.

Sob o comando de Piúba, a secretaria terá como principal responsabilidade a democratização do acesso ao livro, à leitura e à literatura.

Legenda: Fabiano Piúba foi anunciado durante a posse da nova ministra da Cultura, Margareth Menezes Foto: Reprodução/Youtube

Quem é Fabiano Piúba

Essa não será a primeira vez que Piúba assume função no Ministério da Cultura. Entre 2009 e 2011 e também em 2014, ele foi diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da pasta - função semelhante na qual atuará na nova gestão.

Além disso, entre 2008 e 2010, ele assumiu a função de Secretário Substituto da Secretaria de Articulação Institucional e de Coordenador de Articulação Federativa do Programa Mais Cultura em 2008.

No Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe, organismo internacional ibero-americano e intergovernamental, assumiu no período de 2012 a 2013 a Direção de Leitura, Escrita e Bibliotecas.

Em 2016, Piúba assumiu a Secretaria de Cultura ainda durante o primeiro mandato do ex-governador Camilo Santana. Ele permaneceu no cargo por seis anos até a finalização do mandato de Izolda Cela. Antes disso, ele havia sido era secretário-adjunto da pasta.