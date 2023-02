Ex-presidente do Partido Novo, João Amoêdo critica atual gestão e diz que sigla está 'destruída'

Fundador e ex-presidente do Partido Novo, João Amoêdo, disse, neste domingo (12), que a sigla foi "destruída" pela atual gestão. Ele se desfiliou da legenda em novembro de 2022, após afirmar que a agremiação não era mais a mesma. Desde 2020, o partido é comandado pelo catarinense Eduardo Ribeiro.

Em publicação no Twitter, Amoêdo alegou que "a legenda é vista como linha auxiliar do bolsonarismo" e que a "arrecadação não é suficiente para pagar as contas". Fundado em 2011 por um grupo de empresários, o Novo surgiu com a proposta de ser um partido independente, cujos membros, se ocupassem cargos públicos, abririam mão de regalias concedidas aos cargos que ocupassem.

João Amoêdo Ex-presidente do Novo "O Novo, fundado em 2011, comemoraria hoje 12 anos. Entretanto, o partido que se comprometeu a não utilizar recursos públicos, a seguir princípios, que teve 48 mil filiados, que arrecadava 3x o que gastava, que elegeu 4 vereadores em 2016 e 21 mandatários em 2018 não existe mais. Sem identidade, sem relevância e com poucos filiados, resta trazer políticos insatisfeitos com seus partidos e usar dinheiro público, obtido em gestões anteriores"

Na última semana, inclusive, o senador cearense Eduardo Girão deixou o Podemos para se filiar ao Partido Novo. A legenda anunciou a oficialização na noite da terça-feira passada (7).

Por meio de nota, o senador agradeceu.

"Agradeço ao presidente Eduardo Ribeiro e ao Novo time para juntos com outros parlamentares, sejam do Novo ou de outros partidos, somarmos esforços pelo Brasil e pelos brasileiros", disse o parlamentar.

O Novo também tem tentado atrair políticos de direita eleitos para a legenda diante do baixo desempenho nas eleições de 2022. No último pleito, apenas três deputados federais foram reeleitos pela sigla: Adriana Ventura (Novo-SP), Gilson Marques (Novo-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS). Em 2018, o Novo conseguiu fazer 8 assentos na Câmara dos Deputados.

Por conta do baixo desempenho no Congresso Nacional na eleição do ano passado, o partido não deve receber verba do fundo partidário.

