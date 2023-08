Ex-deputado Arthur do Val leva soco em protesto contra violência policial em SP: 'nem doeu'

O ex-deputado estadual Arthur do Val levou um soco de um manifestante, no Centro de São Paulo, na noite dessa quinta-feira (3). O momento ocorreu em um protesto contra a violência policial no Litoral paulista.

Conhecido como "Mamãe Falei", o youtuber compareceu ao local com a alegação de que os manifestantes estariam "se comovendo com bandidos". O ex-parlamentar foi recebido com gritos de "estuprador" - uma referência ao momento no qual viajou para uma zona de guerra na Ucrânia e gravou áudios dizendo que as mulheres do país eram "fáceis, porque são pobres".

Um dos manifestantes alegou que Val teria utilizado dinheiro público na excursão. Após isso, Val leva um soco de um manifestante.

"Nem doeu, velho. Esse é o máximo que você consegue, irmão?", questiona o youtuber. Na legenda do vídeo publicado, Val escreveu: "registro da manifestação 'pacífica' que fui hoje com Amanda Vettorazzo [coordenadora nacional do MBL]", escreveu.

Ao jornal o GLOBO, Mamãe Falei informou que registrou boletim de ocorrência e o homem será processado por ele.