Eudoro diz que prefeitos e deputados irão para onde Cid Gomes for: 'já espalhei até o tapete'

Presidente do PSB Ceará, o ex-deputado Eudoro Santana declarou que irá articular nos bastidores para atrair o senador Cid Gomes (PDT), os mais de 20 parlamentares do PDT que receberam carta de anuência neste mês e os 43 prefeitos que anunciaram a desfiliação da sigla na última terça-feira (14). O dirigente da sigla socialista, a qual Cid já integrou, avalia que o segredo será conquistar o senador — e os outros mandatários o seguirão.

As falas de Eudoro foram concedidas nesta quinta-feira (16), durante a live do PontoPoder. Ele disse ainda que já convidou Cid publicamente e até brincou que está com a cerimônia de recepção do grupo cidista preparada.

Eudoros Santana Presidente do PSB Ceará “Convite já fiz convite, espalhei até o tapete. Agora, primeiro, para onde ele for acho que vai a grande maioria, se não todo mundo”

Eudoro, no entanto, é cauteloso sobre a decisão de Cid. “Isso não poderá ser resolvido atabalhoadamente, é um processo de construção e nós vamos trabalhar nesse processo de diálogo”, ressaltou.

O que o PSB tem a oferecer

O dirigente ainda reforçou as vantagens de uma adesão desse grupo a seu partido, que, segundo ele, se manterá firme no alinhamento ao “projeto Ceará cada vezes mais forte”, com o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT).

“Estamos disputando que os liderados pelo senador Cid Gomes venham para o PSB porque achamos que é um partido que tem mais condições, pela própria característica (do partido), o próprio partido precisa se fortalecer com gente que tenha visão de mundo diferente, que tenha projeto, não um projeto do partido ou pessoal (...) conhecemos grande parte dos deputados e do senador Cid, acho que darão uma grande contribuição ao crescimento ideológico do PSB”, concluiu.

Evandro no PSB

Eudoro também respondeu sobre uma eventual filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), que busca na Justiça a autorização para deixar o PDT sem perder o mandato.

Para o dirigente socialista, a chegada de Evandro ao PSB é mais “natural” que uma ida do parlamentar para o PT.

“Acho mais natural, mais absorvível pela própria sociedade que uma ida para o PT já com o objetivo (eleitoral), conheço o PT”, concluiu.