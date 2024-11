Obras de duplicação da BR-116 entre Pacajus e Chorozinho começam no dia 13 de dezembro

Começam no dia 13 de dezembro as obras de duplicação da rodovia BR-116 entre Pacajus e Timbaúba dos Marinheiros (distrito de Chorozinho), na Região Metropolitana de Fortaleza.

As intervenções no trecho de 22 quilômetros será oficializada com a assinatura da ordem de serviço pelo governador Elmano de Freitas, juntamente com o Ministério dos Transportes. A medida se dará após a concessão, pelo governo do Estado, da licença ambiental para as obras.

"Esse é um importante investimento que reforçará a infraestrutura viária cearense, garantindo mais segurança no transporte e impulsionando o desenvolvimento regional", disse Elmano, quem destacou ainda os esforços para viabilizar as obras de duplicação da BR-222 e da BR-020.

