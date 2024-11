Primeira prefeita de Barroquinha, Veraldina Veras morre aos 87 anos

A primeira prefeita da história de Barroquinha, Veraldina Veras, morreu na tarde desta quinta-feira (28), aos 87 anos. A informação foi divulgada pelo seu filho, Jaime Veras (PSD), atual gestor do município e reeleito para um quarto mandato a partir de 2025. Ele não comentou o motivo do falecimento.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento da minha Mãe, Veraldina Veras, ex-prefeita de Barroquinha, ocorrido agora a tarde. Dona Veraldina dedicou sua vida ao serviço público e ao bem-estar da comunidade, deixando um legado de amor, compromisso e transformação", disse o futuro gestor.

Veja também PontoPoder Três prefeitos no Ceará vão assumir 5º mandato; outros cinco vão chegar ao 4º em 2025 PontoPoder Políticos preparam estreia de filhos e cônjuges para disputar vagas nas eleições de 2024 no Ceará

"Durante seu tempo como prefeita, trabalhou incansavelmente, sempre colocando as necessidades da população em primeiro lugar. Sua liderança e visão foram fundamentais para o desenvolvimento de nossa cidade. Neste momento de dor, pedimos a todos que se unam a nós em lembranças e homenagens à sua vida e ao impacto positivo que ela teve em tantas pessoas. Agradecemos a todos pelo carinho e apoio neste momento difícil", completou Jaime Veras.

Família Veras em Barroquinha

A cidade de Barroquinha, no litoral cearense, foi emancipada em 1988 e teve como primeira governante Veraldina Veras. Dando seguimento à trajetória da família na política, Jaime Veras foi eleito prefeito em 1996 e em 2000. Foi seguido por Aline Veras, sua sobrinha, que comandou o município entre 2005 e 2008 como a prefeita mais jovem do Brasil. Já nos pleitos seguintes, quem venceu as eleições foi Ademar Veras – primo de Jaime, rompido com a família.

Jaime voltou à Prefeitura em 2021 após um placar apertado contra o primo Ademar Veras, na eleição do ano anterior. Em 2024, foi eleito também com uma pequena diferença de votos de outra representante de um influente clã na região, Tainah Marinho (PT), namorada do deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT).