Eleição para a presidência da Alece é marcada para segunda (2), anuncia Evandro

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PT), publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (28), ato convocatório para a eleição da Mesa Diretora marcando para a próxima segunda-feira (2).

"Desejo que a nova composição da Mesa Diretora siga o caminho da transparência, da defesa da democracia e do compromisso com o bem-estar dos cidadãos cearenses", disse o petista.

Candidatura governista

Após desgastes entre o governador Elmano de Freitas e o senador Cid Gomes (PSB), com a indicação de Fernando Santana (PT) à presidência da Casa, o grupo do governo agora trabalha com o nome do deputado Romeu Aldugueri (PDT) para o cargo.

Os cargos já estão sendo negociados inclusive com a oposição. A nova composição da Mesa Diretora se elegerá para o biênio 2025-2026.

