‘Estaremos abertos a acolher sugestões’, diz Elmano a críticas da oposição à reforma administrativa

O governador Elmano de Freitas (PT) disse nesta quinta-feira (9) que está aberto às sugestões e críticas feitas por deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O governo tenta aprovar projetos já considerados polêmicos, e enfrenta desgaste junto aos parlamentares opositores.

As mensagens que tramitam na Alece dão conta da reforma administrativa proposta pelo governo, que cria novos cargos e secretarias. Além disso, o Executivo tenta aprovar um empréstimo de R$ 900 milhões e também mensagens que viabilizam o custeio de cirurgias eletivas e ações no combate à fome no Ceará.

"A gente deve ouvir crítica com tranquilidade, mas tem que ver se tem pertinência. Nós tivemos medidas que reduz a despesa em R$ 300 milhões, estamos fazendo o dever de casa. A operação de crédito é para alongar a dívida do Ceará que não tem nenhum atraso", defendeu o governador.

Elmano também rebateu críticas sobre as indicações para novos cargos. Além da criação de novas secretarias, a proposta prevê ajustes nas atribuições de outros órgãos do governo, nas denominações e no quantitativo de cargos, entre outras medidas.

Críticas

"Primeiro, é olhar o perfil das pessoas escolhidas. Temos pessoas que dominam suas áreas, com capacidade de liderança, que conhecem o setor. Conciliamos as forças políticas que disputaram e ganharam a eleição, com os quadros técnicos que nós temos", argumentou.

Uma das mudanças propostas na reforma administrativa é na Secretaria de Proteção Social. No novo desenho, a pasta perde atribuições que vão ser remanejadas para a de Direitos Humanos, de Igualdade Racial, de Diversidade e das Mulheres.

Assim, equipamentos, contratos, convênios, projetos em execução, entre outros, que eram coordenados pela SPS até o ano passado vão ser redestribuídos entre as novas secretarias.

"Eu espero que a oposição possa sugerir o aperfeiçoamento das mensagens. Eu como deputado apresentava emendas em um governo que eu era base. Espero que a oposição possa sugerir alterações e estaremos abertos a acolher sugestões", completou o governador.

Encontro com os deputados

Nesta sexta-feira (10) o governador se reúne com deputados estaduais em um almoço no Palácio da Abolição. O encontro está sendo classificado pelo gestor como "informal". Ele diz ainda que um novo momento, dessa vez com reuniões individuais, ocorrerá em breve. Todos os parlamentares de base e oposição foram convidados.

"É uma getileza da nossa parte, achamos que nós devemos fazer gestos para nutrir uma relação positiva. Uma relação positiva não quer dizer que não possa ter crítica, que não possa ter posicionamento divergente. Não precisamos ser inimigos porque pensamos diferentes", completou.