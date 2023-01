Esposa de Luís Roberto Barroso, Tereza Barroso, morre aos 57 anos

Tereza Barroso, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, morreu em decorrência de um câncer primário na cabeça do fêmur nesta sexta-feira (13). Conforme a CNN Brasil, a informação foi confirmada por meio de nota da Corte.

“Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família — Luís Roberto, Luna e Bernardo — está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz”, disse o STF em nota.

Tereza Cristina Van Brussel Barroso era empresária, e deixou os filhos Luna Van Brussel Barroso e Bernardo Van Brussel Barroso.

A família optou por não divulgar detalhes sobre o velório e o enterro para preservar a privacidade no momento de luto.