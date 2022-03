Em Quixadá, Bolsonaro exalta ministros nordestinos, nega corrupção e faz críticas a Lula e a Camilo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer uma série de acenos aos eleitores do Nordeste durante a passagem por Quixadá, no Ceará. Na cerimônia de lançamento do programa "Força Tarefa das Águas", ele exaltou o papel dos ministros nordestinos em seu governo, em aproximação aos eleitores da região.

O chefe do Executivo federal ainda atacou o ex-presidente Lula (PT) e criticou governadores brasileiros, entre eles o cearense Camilo Santana (PT). Bolsonaro também negou que haja corrupção em seu Governo.

VEJA EM TEMPO REAL PontoPoder Bolsonaro faz sexta visita ao Ceará; acompanhe em tempo real

PT

Em seu discurso, Bolsonaro criticou governos recentes do PT, tanto o liderado pelo ex-presidente Lula quanto o do governador Camilo Santana.

"Vejo com satisfação, depois de três anos, a volta do patriotismo. Cada vez mais, as cores verde e amarelo são vistas pelos quatro cantos do País. Vamos deixando para trás a cor vermelha, a cor do comunismo, a cor do atraso e da corrupção", disse.

Jair Bolsonaro (PL) Presidente da República "Quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. Temos três anos e três meses de governo sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios (...) Tentam nos igualar aos que nos antecederam, mas não conseguirão"

A fala do presidente ocorre em um momento de pressão contra ele, após um áudio revelado pela Folha de S. Paulo mostrar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmando que daria prioridade a pedidos de recursos de pastores.

Ribeiro ainda afirmou, na gravação, que a liberação de recursos foi um "pedido especial" de Bolsonaro. Até agora, o presidente não comentou o caso.

Pandemia

O presidente também voltou a criticar as medidas adotadas para combater o avanço da Covid-19 no País. Assim como fez em outras visitas ao Ceará, Bolsonaro atacou os governadores.

"Lamentamos os anos 2020 e 2021, onde a pandemia se abateu sobre nós e a política equivocada e desastrosa do 'fique em casa, a economia a gente vê depois', de muitos governadores, fez com que muita gente perdesse sua renda. O Governo Federal não fechou uma só casa de comércio", disse.

Neste momento, o discurso do presidente foi interrompido por seus apoiadores, que gritavam "fora, Camilo".

"Governar é assumir desafios, correr riscos e decidir. Nós sempre estivemos do lado certo, fui certamente um dos raros chefes de estado do mundo que não adotou a conduta daqueles que defendiam o politicamente correto naquele momento", disse.

Nordeste

Em outro momento, o presidente foi novamente interrompido pelos apoiadores que gritavam contra Lula. "Agora que estou no Nordeste, estou com ministros cabra da peste, mostrando como não era difícil a Transposição do São Francisco (...) Vocês lembram quem administrou o Brasil entre 2003 e 2015? Sabem quem esteve na Presidência?", instigou Bolsonaro. Que foi seguido por gritos de "Lula, ladrão" dos apoiadores.

"É um País riquíssimo, mas que foi roubado em um passado curto. Mostrando isso, mostrando o que estamos fazendo, sinalizamos a vocês que o Brasil não é mais o País do futuro, é o País do presente", acrescentou.

Em diversas falas, os ministros ressaltaram os investimentos feitos pelo Governo Federal no Nordeste. A região, historicamente, apoia o ex-presidente Lula ou candidatos indicados pelo petista.

Quixadá

O presidente visitou a cidade para inaugurar a central de abastecimento no município, construída com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A unidade deve servir de projeto-piloto para o programa, que será ampliado para os outros estados nordestinos e para Minas Gerais.

Na cerimônia, o presidente entregou 74 Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA), que contemplam 15 municípios, 90 comunidades e 23.808 cearenses. Também inaugurou 973 poços, que beneficiarão 58.380 moradores da região.

Ordens de serviço para a construção de 182 SSAA, alcançando 61 municípios, 189 comunidades e 35.516 pessoas; e para construção de mais 427 poços, que vão atender mais 25.620 pessoas, também foram assinadas no evento. As obras serão concluídas em aproximadamente 5 meses.

Aliados

O presidente chegou a Quixadá cercade de aliados. Ele desfilou em carro aberto pela cidade ao lado do deputado federal Capitão Wagner (PL), pré-candidato ao Governo do Ceará.

Outros parlamentares também participaram do evento, entre eles os deputados federais Domingos Neto (PSD), Dr. Jaziel (PL) e Nelho Bezerra (Pros); deputados estaduais André Fernandes (PL), Delegado Cavalcante (PL) e Dra. Silvana (PL); vereadores de Fortaleza Sargento Reginauro (Pros), Inspetor Alberto (Pros), Carmelo Neto (Republicanos) e Priscila Costa (PSC).

Visitas

Esta é a segunda vez o mandatário desembarca no Estado em 2022. No mês passado, ele esteve em Jati, no Cariri.

Desde que tomou posse, esta foi a sexta visita do presidente ao Ceará.