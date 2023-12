Em conversa por telefone, Lula pede a Maduro que evite 'medidas unilaterais' sobre Essequibo

O presidente Lula recebeu, na manhã deste sábado (9), uma ligação telefônica de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Segundo o petista, a disputa por Essequibo, território pertencente a Guiana que Maduro afirma ser de propriedade da Venezuela, foi pauta na conversa.

De acordo com a nota divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula afirmou ter transmitido, no telefonema, "a crescente preocupação dos países da América do Sul" e ressaltado "a longa tradição de diálogo na América Latina e que somos uma região de paz". Também foi pedido a Maduro que evite "medidas unilaterais que levem a uma escalada da situação".

Além disso, o petista expôs os termos da declaração da Cúpula do Mercosul sobre a disputa por terra, documento assinado por Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Equador e Chile.

De acordo com o g1, uma fonte do grupo que assessora Lula afirmou que o presidente brasileiro encara com preocupação a postura do venezuelano, e não hesitará em romper politicamente com Maduro caso o conflito avance.

Desde o início do mês, o Exército Brasileiro reforçou a presença militar na fronteira devido à tensão entre os países.

Tensão avança

Na última terça-feira (5), Nicolás Maduro divulgou um novo mapa da Venezuela, com a incorporação de Essequibo, e determinou que o mapa seja publicado e reproduzido em escolas e universidades.

A medida é uma de várias que visa consolidar a posição de anexação do território pertencente a Guiana a Venezuela e ocorre após um referendo que resultou em 95% dos venezuelanos a favor da incorporação de Essequibo - que representa, hoje, 70% do território guianense.

Além da disputa por terra, um dos principais interesses da Venezuela em Essequibo é a vasta reserva de petróleo que existe na localidade, além de grande quantidade de pedras preciosas.

O presidente da Guiana, Irfan Ali, afirmou ter acionado o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), já que a Corte Internacional de Justiça já havia proibido a Venezuela de tentar anexar Essequibo.