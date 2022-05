Elon Musk tem reunião marcada com Bolsonaro para tratar sobre Amazônia, diz colunista

O empresário Elon Musk deve chegar ao Brasil, na manhã desta sexta-feira (19), segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Na hora do almoço, está previsto um encontro entre o homem mais rico do mundo com o presidente Jair Bolsonaro (PL) para conversar sobre a Amazônia. As informações são do Uol.

A reunião deve ocorrer no hotel Fasano Boa Vista, no interior de São Paulo, com a participação de outros ministros e empresários. O almoço teria sido organizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Durante live na noite desta quinta-feira (18), Bolsonaro chegou a citar o caso, sem revelar nomes.

Jair Bolsonaro Presidente do Brasil "Tenho encontro amanhã com uma pessoa muito importante que é reconhecida no mundo todo e vem para cá oferecer ajuda à nossa Amazônia".

Aquisição da rede social

Na terça-feira (17), Elon Musk afirmou que a aquisição do Twitter não vai prosseguir até ele receber a garantia de que menos de 5% das contas na plataforma são falsas.

Com uma fortuna avaliada em 230 bilhões de dólares, o dono da SpaceX e da Tesla é atualmente a pessoa mais rica do planeta, segundo a revista Forbes.

Legenda: Elon Musk fala durante o Satellite 2020 no Washington Convention Center Foto: Brendan Smialowski / AFP

Musk, que é considerado pelos fãs um gênio iconoclasta e por seus críticos um megalomaníaco errático, surpreendeu o mundo das finanças em abril ao anunciar a intenção de comprar o Twitter.

No entanto, a oferta de 44 bilhões de dólares está suspensa até que uma solução seja apresentada sobre o número de contas falsas, conhecidas como "bots".