Elmano tem encontro com Lula em Brasília para tratar de financiamento e reestruturação de dívida

O governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu com o presidente Lula (PT) na quarta-feira (12) para tratar sobre obras federais no Ceará e sobre um financiamento para a modernização do Porto do Pecém.

"(Isso é) para o Estado do Ceará ter uma reestruturação de dívida, que permita ter mais capacidade de investimento ainda, para gente poder garantir um projeto na área de energia solar, para que a gente possa garantir linha de transmissão para o Ceará e para o Nordeste, que é muito importante para o avanço de energia solar e energia eólica no Estado", explicou Elmano em coletiva de imprensa.

Segundo o governador, há mais de R$ 12 bilhões de investimento previstos que dependem das linhas de transmissão. Essa deve ser pauta de reunião nesta quinta (13), ainda, com o chefe da Casa Civil de Lula, Rui Costa, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Quanto às obras, o gestor preferiu não detalhá-las, informando, apenas, que devem compor um pacote que será anunciado para o País inteiro pelo presidente.

Conversa com Sarto

Questionado, na ocasião, se já teria se reunido com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), para uma reunião sobre a aliança entre os partidos, ponto de acordo interno no PDT, o governador reiterou que só deve receber prefeitos a partir de agosto.

"O PDT tem quase 60 prefeitos, eu não recebi os prefeitos, receberei em agosto. Receberei os prefeitos do PDT, do PSD, do PT, do MDB, do PT, do Republicanos, todos os partidos que têm prefeito e prefeita serão recebidas em agosto, receberei os 184", disse.

"Eu vou receber todos os prefeitos independente de partido. Prefeito que não tem partido, prefeito que é do partido da base, prefeita que é do partido de oposição, todos, absolutamente todos, serão recebidos em agosto", completou.

Causa animal

Elmano também comentou sobre a escolha de quem vai comandar a Secretaria de Proteção Animal, cuja criação é discutida na Assembleia Legislativa. O nome do deputado federal Célio Studart (PSD) é ventilado.

"O Célio é uma possibilidade de nome. Agora isso nós vamos conversar, né? Nós temos várias pessoas que têm compromisso com essa causa. O que eu posso garantir é que a pessoa que será convidada será uma pessoa que tem compromisso com a causa da proteção animal", afirmou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil