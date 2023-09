Elmano projeta avanço no desenvolvimento tecnológico com chegada do ITA em Fortaleza

O governador Elmano de Freitas (PT) comemorou, nesta segunda-feira (4), durante coletiva de imprensa, a confirmação da implantação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última sexta-feira (1º), quando o chefe do Palácio do Planalto cumpriu agenda na sede do Banco do Nordeste, no bairro do Passaré.

Na compreensão do gestor cearense, a chegada da instituição no estado é um motivo de alegria e poderá ser também um catalisador para avanços tecnológicos. "Consideramos algo altamente estratégico, porque onde o ITA colocou sua unidade, em São José dos Campos [SP], isso gerou a Embraer, que depois se viabilizou como a grande empresa produtora de aviões para o Brasil e para o mundo", comparou.

O petista também citou a sinestesia entre os esforços empreendidos pelo Governo do Estado e as motivações da escola de ensino superior e pesquisa que a Força Aérea Brasileira (FAB) irá instalar na Capital. "O ITA está discutindo a possibilidade de uma área de engenharia para energia. O Estado do Ceará tem desenvolvido uma busca de investimentos e já temos outros importantes na área de energia renovável", acrescentou.

Pelo que ele disse, a expectativa dos envolvidos no projeto é de que os cursos ofertados na unidade localizada no interior de São Paulo também possam ser criados no campus fortalezense no futuro.

O primeiro vestibular com vagas para o Ceará deverá ser realizado em 2024. "A seleção, pelo que temos conversado, continuará sendo unificada. O aluno fará seleção para o ITA e aí alguns irão para São José e outros para Fortaleza", disse o mandatário do Palácio da Abolição em resposta ao Diário do Nordeste.

O local escolhido para sediar o Instituto Tecnológico de Aeronáutica foi a Base Aérea de Fortaleza, localizada no bairro da Aerolândia. O complexo, construído em 1933, dará lugar para salas de aula, reitoria, alojamentos e demais espaços que comporão a estrutura do ITA.

Ao que explicou Elmano, a visita recente do ministro da Defesa, José Múcio, e de representantes do Governo Federal irá oferecer informações para a formulação de um documento que será apresentado ao presidente Lula nos próximos dias.