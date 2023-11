Elmano envia à assembleia PL que cria programa de passagens intermunicipais gratuitas na RMF

O Projeto de Lei que cria o Programa VaiVem Livre foi assinado nesta quarta-feira (1º) pelo governador do Ceará Elmano de Freitas (PT). O programa visa garantir passagens gratuitas — uma de ida e uma de volta — no transporte público coletivo para os residentes dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, com destino à Capital.

“Isso vai garantir que uma pessoa que gasta mais de R$ 400 mensais em passagens de ônibus tenha esse dinheiro sobrando no bolso para comprar o que precisa; alimentação, medicamento, entre outras coisas que considere importante”, disse o governador. O Projeto será apreciado e votado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Os beneficiários vão receber gratuitamente um cartão eletrônico para utilização nos coletivos. O cartão permitirá o armazenamento de créditos eletrônicos. O objeto é personalizado, pessoal e intransferível, vinculado ao número do CPF do beneficiário. Essa era uma das propostas de campanha de Elmano.